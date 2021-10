Nem tud rákapcsolni a forint, továbbra is 365 felett

Szerda reggelre sem tudott erősödni a forint az euróval szemben, így továbbra is 365 felett jár a jegyzés. Az utóbbi két napban már kicsit stabilizálódott a jegyzés, de így is nagyjából egy százaléknyira vagyunk a történelmi csúcstól, ami másfél éve 370 közelében volt.

A forint 365,4 körül kezdte a szerdai napot az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a kedd esti árfolyamhoz képest. Az elmúlt másfél-két napban stabilizálódni látszott a forint árfolyama, hétfőn 367-ig gyengült a forint, azóta viszont nem tud 365 alá erősödni a magyar deviza, viszont a gyengülés is megtorpant. Úgy tűnik, hogy egyelőre kivárnak a befektetők, viszont alig egy százaléknyira vagyunk a forint történelmi mélypontjától, vagyis a veszély nem múlt el. A következő időszakban az EKB csütörtöki és a Fed jövő szerdai kamatdöntő ülése befolyásolhatja a nemzetközi hangulatot, és azon keresztül a forint sorsát is. A dollárral szemben egyébként most 315 közelében járunk, míg az angol font 433,6 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona szintén minimális elmozdulással kezdett szerda reggel. Az utóbbi hetekben viszont ismét feltűnő volt a forint alulteljesítése a legfontosabb versenytársakhoz képest. A feltörekvő piacon a török líra esetében kicsit megnyugodtak a befektetők, ma reggel további 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, persze még így is 9,5-nél ár a jegyzés, ami egy hónap alatt 7,7%-os zuhanást jelent a líra szempontjából.

Az euró-dollár árfolyamban alig látszik egyelőre elmozdulás az utóbbi napokban-hetekben. Továbbra is 1,16 körül jár a jegyzés, a következő egy hétben a már említett kamatdöntések okozhatnak akár jelentős kilengéseket az árfolyamban. A japán jen szerda reggel 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig stagnálással kezdett.

Címlapkép: Getty Images