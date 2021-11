Próbálna megint visszakapaszkodni a forint, de ehhez a dollár gyengülése is kellene

Megint erősödéssel kezdett péntek reggel a forint az euróval szemben, így ismét a 360-as lélektani határ alatt kezdi a napot a magyar deviza. A héten látott régiós kamatdöntések még erősebb nyomást helyeznek az MNB-re, a magyar jegybanknak másfél hét múlva kell megugrania ezt a lécet.

Péntek reggel 359,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. A forint tegnap 360 felett is járt újra az euróval szemben, úgy tűnik, hogy most próbálna ismét erőre kapni. Rövidtávon a jövő kedden megjelenő inflációs adatra lesz érdemes figyelni, ez a forint sorsát is meghatározhatja, majd november 16-án az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntése határozhatja meg az irányt. Emellett persze fontos tényező lesz a nemzetközi hangulat alakulása, hiszen az utóbbi napokban is részben a dollár erősödésével kapcsolódott össze a magyar deviza ismételt gyengülése. A dollár-forint jegyzés most 311,15-nél jár, míg az angol font 420,3 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot az elmúlt napok meglepően erős kamatemelései után. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand egyelőre alig mozdul.

Említettük már a dollár erősödését, ami tegnap a szerdai Fed-ülés után alakult ki a piacon. Ma reggel a forint korrekciójában is szerepet játszhat, hogy 1,156 körül megtorpant ez a dollárerősödés. A japán jen ma reggel stagnál és az angol font is alig mozdul.

