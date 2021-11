Enyhült a nyomás a forinton, de ma jön csak az igazi kamatdöntés

Az MNB keddi kamatemelése után érezhetően csökkent a nyomás a forinton, már 365 alatt jár az euróval szemben. De ma sem fogunk unatkozni, hiszen a jegybank egyhetes betéti tendere miatt most jön csak az igazi kamatdöntés, ami ismét megmozgathatja az árfolyamot.

Csütörtök reggel 364,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. Tegnap egyébként 364 alatt is járt a jegyzés, ami már komoly fordulat azt követően, hogy a hét elején még 367-nél a forint történelmi mélypontja fenyegetett. Közben azért történt pár dolog: a Monetáris Tanács kedden 30 bázisponttal megemelte az alapkamatot, ami elsőre csalódást okozott, azonban a döntés után a jegybank alelnöke bejelentette, hogy ismét „készek eltéríteni” az egyhetes betéti kamatot az alapkamattól. Sőt, Virág Barnabás elég egyértelműen utalt arra, hogy már most csütörtökön megjelenhet a különbség.

Ez azt jelenti, hogy várhatóan a mai egyhetes betéti tenderen a 2,1%-os alapkamat felett fogad majd be ajánlatokat az MNB, ezzel az effektív kamat tovább emelkedik. A kérdés csak ennek mértéke, a piac most 15 bázispontos különbségre számít, de lehet ennél nagyobb is az eltérés. Ha a különbség most még nem jelenik meg és

2,1% lesz az egyhetes kamat is, akkor az szinte biztosan csalódást jelentene a piac számára és akár ismét gyengülés felé mozdulhatna a forint.

Mindez délben derül majd ki, amikor közzéteszi a tender meghirdetését az MNB. A dollárral szemben most 321,36-nál járunk, míg az angol font 434,17 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon ma ismét a török líra kerülhet a középpontban, a dollárral szemben lassan a 11-et közelíti az árfolyama, miközben a török jegybank várhatóan ma ismét kamatot vág majd.

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre nem látunk jelentős elmozdulást, egyelőre az 1,13-nak nem fut neki a dollár, de az elmúlt időszak erősödése után normális is egy kisebb korrekció vagy legalábbis stabilizálódás. Most 1,1335 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. Közben a japán jen minimálisan mozdult és az angol font is 0,1%-os erősödést mutat az amerikai devizával szemben.

Címlapkép: Getty Images