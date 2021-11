Még este sem nyugszik a forint, újabb 8 havi mélyponton az árfolyam

A forint újabb ütést kapott a kora délutáni kereskedésben, amelynek során az euróval szembeni jegyzések 367-ről hirtelen 368-ig ugrottak, és így héthavi mélypontra bukott a forint. Mindez azzal párhuzamosan történt, hogy a dollár is újabb erősödési hullámot mutatott az euróval szemben átmenetileg 1,1250 körülig. Jól látható tehát, hogy napon belül is jócskán mozgatja az EUR/USD az EUHRUF árfolyamot is. A 368-as tetőről most 367,5 körülig visszasüllyedt az árfolyam. Közben az USDHUF átmenetileg 327,5-ig kilótt, amire másfél éve nem volt példa, míg a lengyel zloty 12 éves mélypontra bukott ma az euróval szemben.

Amint a bevezetőben jeleztük: több tényező együttesen okozza most a régiós devizák szenvedését, amelyekből a forint felfelé (a nagyobb esés felé) lóg ki. Ezt elsősorban az okozhatja, hogy a piacok az MNB tegnapi szigorítását még mindig nem ítélik kellően határozottnak, másrészt a világszerte magas inflációs kilátások a Fed kamatemelését előbbre hozhatják, illetve általános menekülést váltanak ki a dollár eszközökbe, emiatt az EURUSD közel másfél éves mélypontra bukott, ami rontja a feltörekvő piaci devizák megítélését.

Emellett az is rontja, hogy a CEE-régióban egyre romlik a koronavírus-járványhelyzet, Ausztriában és Szlovákiában már szigorú korlátozásokat, lezárásokat rendeltek el, és holnaptól itthon is lesz a maszkviselésben és néhány egyéb téren korlátozás, miközben mára új csúcsra ugrott a napi fertőzések száma, és Orbán Viktor kormányfő is elismerte, hogy a negyedik hullámban a neheze még hátravan. Azt is jelezte, hogy ha szükséges, a 480-as üzemanyag ársapkát meghosszabbítják, ez pedig a tartós piaci beavatkozás miatt nem feltétlenül jó üzenet a befektetőknek. A régiós devizák megítélését az is rontja, hogy a száguldó infláció mellett a török jegybank tegnap is kamatot vágott, így a líra szabadesésben van, az állam devizaadósság törlesztési képességével kapcsolatos piaci félelmek pedig emelkednek.