Történelmi mélyponton járt a forint, és még mindig szenved

Percekkel ezelőtt jelentette be a Fehér Ház, hogy Joe Biden amerikai elnök Jerome Powellt jelöli újra a Fed élére, amely hír megjelenésére azonnal tovább erősödött a dollár az euróval szemben 1,1250-ig. Ez pedig megint nyomást helyez a forintra, amely 369,5 körül, tehát az eddigi történelmi mélypont körül szenved az euróval szemben. A jegyzések délelőtt rövid időre jártak a 370-es szint felett, de azóta sem tudtak tartósan eltávolodni a kerek szinttől. Amint jeleztük: ebben a nem kellően ambiciózus magyar kamatemelések mellett számos egyéb hazai és regionális ok is szerepet játszik (Covid-hullám erősödése régió-szerte, ami a gazdasági aktivitást megint rombolhatja, miközben az elszálló energiaárak rontják a folyó fizetési mérleget, közben fokozdik a jogállamisági vita az Európai Bizottság és Magyarország, illetve Lengyelország kapcsán, miközben hatalmas orosz csapatösszevonások vannak az ukrán határ közelében, ami egy orosz-ukrán háború veszélyét fokozza, közben kiújult a lengyel-fehérorosz migránsválság, a régióban pedig múlt héten a török jegybank megint kamatot vágott, ami a líra folytatódó hanyatlását okozta, fokozva az egész régió kockázatosságát.)

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start