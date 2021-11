370-nél indítja a napot a forint, a holnapi kamatdöntésre figyelünk

Kedden délután kicsit enyhült a nyomás a forinton, a 372-es mélypontról vissza tudott kapaszkodni a magyar deviza. Azonban így is 370 körül kezdi a szerdai napot a jegyzés, a befektetők most elsősorban az MNB holnapi egyhetes betéti tenderére figyelnek, melyen a jegybank újra megemelheti az irányadó kamatot.

Szerda reggel 370-nél járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a kedd esti árfolyammal. Az elmúlt napokban a magyar deviza új történelmi mélypontra esett, tegnap 372 felett is járt egy pillanatra a jegyzés. Onnan aztán jött egy kis korrekció, de az egy hét alatt mutatott 1,6%-os esés így sem néz ki jól. A rossz nemzetközi hangulatban a befektetők elsősorban a jegybank monetáris politikájától várják az új impulzusokat, holnap egyhetes betéti tendert tart az MNB, melyen várhatóan tovább emelik majd az irányadó kamatot. A múlt héten két lépésben összesen 70 bázisponttal szigorítottak, de a jelek szerint ez sem győzte meg a piacot. Kérdés, hogy a mostani helyzetben, amikor a dollár erősödik és kockázatkerülés jellemzi a feltörekvő piacokat, érdemes-e még további kamatemeléssel próbálkozni látva a múlt heti szigorítások sikertelenségét. Az MNB valószínűleg megpróbálkozik a további szigorítással, csak annak mértéke kérdéses. A dollárral szemben most 329,12-nél járunk, míg az angol font most 440,45 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty is gyengült a forint mellett, bár az egy hét alatt látott 0,9%os gyengülés még jobb, mint a forint teljesítménye. Közben rövidtávon a cseh korona is 1,1%-kal gyengült, vagyis a feltörekvő piacok általános kockázatkerülése mellett

Kelet-Közép-Európát kiemelten büntetik a befektetők.

Az utóbbi napokban azonban így sem a régiónk járt a sor legvégén, hiszen a török lírát nehéz überelni. A dollárral szemben a deviza egy hét alatt több mint 22,5%-kal értékelődött le, gyakorlatilag napról napra zuhan egyre mélyebbre a szakadékba. Szerda reggel újabb 1,7%-os esést látunk, így 13 felett jár a dollár-líra árfolyam.

Említettük már, hogy a feltörekvő piaci devizák esése mögött részben a dollár erősödése áll. Az amerikai fizetőeszköz 1,1247-nél jár, ezzel az utóbbi egy hónapban 3,4%-kal erősödött az euróval szemben. Tegnap már látszottak annak a jelei, hogy megtorpant a dollár erősödése, kérdés, hogy csak átmeneti megnyugvásról van szó vagy akár vissza is fordulhat, amivel enyhülne a nyomás a régiónkon is. A japán jen szerda reggel 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdult.

Címlapkép: Getty Images