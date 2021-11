Itt az újabb kamatdöntés napja – Nagy lendületet vett a forint reggel

A forint 368,6 körül járt az euróval szemben csütörtök reggel, ez egyelőre megegyezik a tegnap esti árfolyammal. A héten 372-nél új történelmi mélyponton is volt a magyar deviza, majd kicsit enyhült rajta a nyomás. A következő napok irányát ma döntheti el az MNB az egyhetes betéti tender irányadó kamatának meghatározásával. A jegybank a múlt héten két lépésben összesen 70 bázisponttal emelte a kamatot, az árfolyamot elnézve ma biztosra vehető ennek a folytatása, csak a mérték kérdéses. A döntés után pedig majd meglátjuk, elég hiteles és erőteljes lesz-e az MNB szigorítása ahhoz, hogy akár komolyabb forinterősödést váltson ki. Az szinte biztos, hogy a szokásosnál hevesebb kilengésekre lehet készülni az árfolyamban. A dollárral szemben most 328,7 körül járunk, míg az angol font 438,6 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty a forinttal párhuzamosan gyengült az utóbbi hetekben, ma reggel egyelőre a zloty és a cseh korona is stagnál. A feltörekvő piacon a török líra szabadesésben volt a romló hangulatban, csütörtök reggel megint 1,8%-os eséssel indított a dollárral szemben, így 12 felett jár az árfolyam.

A feltörekvő piaci devizákat a dollár erősödése is sújtotta az elmúlt időszakban, tegnap átmenetileg már 1,12 alatt is járt az euró-dollár árfolyam. A mostani 1,1218-as szint 0,1 százalékkal magasabb a szerda estinél, de összességében továbbra is erősnek mondható az amerikai deviza. A japán jen és az angol font is kismértékben mozdult a nap elején.

