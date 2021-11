Nem tartott sokáig a megnyugvás, megint 370-hez közelít a forint

Hétfő reggel 368,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os forinterősödést jelentett a péntek esti szinthez képest. A múlt hét végén a piacon tapasztalt kockázatkerüléssel párhuzamosan a forint is megint a 370-es szint közelébe gyengült az euró ellenében. Azonban végül nem érte el ezt a lélektani szintet, de a múlt héten 372-nél is járt a forint új történelmi mélyponton. A következő napokban továbbra is az MNB monetáris politikájával kapcsolatos aktualitások mozgathatják a forint árfolyamát. A jegybanknak már kedden rendkívüli kamatdöntő ülést kellene tartania, hogy csütörtökön tovább tudja emelni az irányadó egyhetes betéti kamatot. Elvileg a Monetáris Tanácsnak nem kamatdöntő ülése lesz holnap, azonban a kamatfolyosó kiszélesítésére lenne szükség a további szigorításhoz. A dollárral szemben most 326,92-nél járunk, míg az angol font 435,7 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai is hasonló mértékben erősödnek, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,3%-ot javított reggelre. A feltörekvő piacon a török líra zuhanásáról szóltak a hírek az elmúlt hetekben, a deviza elsősorban az indokolatlan kamatvágások miatt esett. A hangulat javulásával sem tud magához térni a líra, hétfő reggel újabb 2,8%-os esésben van, így 12,66-nál jár a dollár-líra jegyzés.

Az euró-dollár árfolyamban is jelentős fordulatot látunk hétfő reggel: a dollár pénteki esése után újra erősödésbe kapcsolt. Ma reggel fél százalékos dollárerősödést látunk, így 1,1268-nál jár a jegyzés. Közben a japán jen 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-kal gyengült.

