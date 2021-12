Újabb kamatemelés után próbál erősödni tovább a forint

Csütörtök reggel 365 körül állt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a szerda esti árfolyammal. Egy napja még 369 közelében volt a forint, szerdán ismét a 370-es lélektani szint fenyegette a magyar devizát. Délutánra aztán onnan kapaszkodott vissza a javuló hangulatban a magyar deviza. Az MNB ma várhatóan ismét megemeli az egyhetes betét irányadó kamatát, csak annak mértéke kérdéses. A múlt héten 20 bázispontot szigorított a jegybank, elképzelhető, hogy hasonló ütemben folytatódik most is a sorozat. Ez pedig a forint árfolyamára is érdemben hatással lehet, a jövő héten pedig jön a Monetáris Tanács „rendes” decemberi kamatdöntő ülése. A dollárral szemben reggel 322,25-nél jártunk, míg az angol font 425,6 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty már tegnap gyengült az 50 bázispontos kamatemelés után, ma reggel további 0,1%-os gyengüléssel kezd a deviza, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben.

A dollár tegnap gyengült az euróval szemben, újra 1,13 fölé kúszott az árfolyam. Innen viszont ma reggel újra erősödéssel kezd az amerikai deviza, a jelenlegi 1,1329 körüli árfolyam 0,2%-kal alacsonyabb a szerda estinél. A japán jen 0,15%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font hasonló mértékű gyengüléssel kezdi a napot.

Címlapkép: Getty Images