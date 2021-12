Erősödéssel indította a hetet a forint a nagyon borús piaci hangulatban  

Portfolio 2021. december 20. 09:30

A Fed eszközvásárlása gyorsított kivezetése után az elmúlt napokban újabb nyugtalanító híreket kaptak a befektetők az omikron variáns elképesztő terjedési sebességéről, amely miatt az Egyesült Államoktól Izraelen, Dánián és Hollandián át hatalmas járványhullámtól tartanak és utóbbi országban vasárnaptól már be is vezették a lezárásokat. Mindez tehát újabb gazdasági károk felé mutat és itthon is vannak olyan szakértők, akik arra figyelmeztetnek, hogy még le sem cseng majd igazán a delta variáns miatti járvány és már karácsony után elindulhat az ötödik hullám az omikron miatt. Ebben a nagyon borús piaci környezetben a forint kis erősödéssel indította a hetet.