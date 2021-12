Hajszál híján történelmi forintmélypontot kaptunk a karácsonyfa alá – Van innen visszaút?

Portfolio 2021. december 27. 08:09

Szenteste mindössze 20 fillér híján új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, a 372-es szintet is megközelítette a jegyzés. Innen próbál most visszakapaszkodni a magyar deviza, egyelőre 370 közelében kezdi a hetet, amikor továbbra is a szokottnál nagyobb kilengések jellemezhetik az árfolyamot a csendes év végi forgalomban.