Nem szabadul a 370-től a forint az év végén – Látunk még idén új mélypontot?

Az utóbbi napokban többször próbált eltávolodni a forint a 370-es lélektani szinttől, azonban mindig visszafordult a jegyzés, így egyelőre nem tudott igazán fellélegezni a forint. A 372-es történelmi mélyponttól talán kicsit távol tudunk maradni, de a hangulat romlása ezen bármikor változtathat, holnap például jön az MNB egyhetes betéti tendere.

Szerda reggel 369,25 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-kal volt alacsonyabb a kedd esti szintnél. Az utóbbi napokban többször próbált eltávolodni a forint történelmi mélypontjától, illetve a 370-es lélektani szinttől, azonban eddig nem igazán sikerült, csak átmenetileg tudott fellélegezni a magyar deviza. Továbbra is ott tartunk, hogy a hangulat esetleges romlása bármikor új mélypontra küldheti a forintot. A befektetők most elsősorban az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderére figyelnek, annak függvényében mozdulhat majd a forint valamerre. A dollárral szemben most 326,8-nál járunk, míg az angol font 438,65 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 2,2%-kal gyengült a dollárhoz képest, ezzel ismét 12 fölé emelkedett az árfolyama.

A dollár kismértékben erősödött az euróval szemben, így ma reggel 1,13 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a kedd estinél. Közben a japán jen és az angol font is minimálisan gyengült a dollár ellenében.

