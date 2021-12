Visszaütötték a forintot az év utolsó napján

A csütörtök délutáni kereskedésben határozott forinterősödést láttunk 370 felettről 368,5-ig, most innen próbál tovább erősödni a forint. A legtöbb európai tőzsde, köztük a magyar már zárva tart, a német DAX határidős jegyzése is leállt, az euró/dollár pedig oldalaz 1,1310-nél.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 30. Belehúzott estére a forint

Amint látható: a forint év végi gyengülő hulláma a 370-es szint körül elakadt, jelentős részben az MNB felőli folyamatos, tegnap is meglépett újabb kamatemelésének. Ezzel a pénzpiacon ténylegesen számító kamat már 4%-ra emelkedett és ez effektív is, hiszen a bankok által felajánlott összes egyhetes betétet el is fogadta ilyen kamatszint mellett az MNB.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 30. Effektív az MNB ma reggeli kamatemelése

Amint az alábbi relatív árfolyamteljesítményt mutató grafikonon jelezzük: a forint ezzel a 370 körüli billegéssel csak azt érte el, hogy ne legyen egyértelműen alulteljesítő a régióban.

A dollár erős, a forint gyenge szinten stabilizálódásával oda jutottunk az év végére, hogy a dollár/forint árfolyamban a 325 körüli régió már „szokásosnak” nevezhető, de ha több éves távon vizsgáljuk, még mindig látszik, hogy ez azért szokatlanul gyenge forintot jelez.

Címlapkép forrása: Getty Images