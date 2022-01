Szinte szárnyalással kezdi az évet a forint - 2022 már az erősödésről szólhat?

A forint 369,5 körül kezdi az új évet az euróval szemben, ez hajszálnyi gyengülést jelent péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Így továbbra is kézzelfogható közelségben van a tavaly novemberben látott 372-es történelmi mélypont a forint számára, vagyis egyelőre nem lélegezhet fel a magyar deviza. Az elemzők többsége erősödésre számít 2022-ben a forinttól, emellett a kormány és a jegybank is inkább az erősödést támogatná az inflációs nyomás erősödése miatt. A héten elsősorban az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderére figyelhetnek a befektetők, a jegybanknak a jelenlegi árfolyam mellett muszáj lenne tovább emelni a kamatot, de közben január 25-ig már csak 40 bázispontnyi mozgástere van a kamatfolyosóban. A dollár jegyzése most 325,9-nél jár, míg az angol font 440 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai stagnálással kezdték a hetet, míg a feltörekvő piacon a török líra ismét 3%-kal gyengült a dollárral szemben, amivel egyelőre ott folytatja, ahol 2021-ben abbahagyta.

A dollár erősödéssel kezdi az évet, az 1,1337-es árfolyam az euróval szemben 0,4%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A japán jen 0,2 százalékos gyengülést mutat az amerikai devizával szemben, akárcsak az angol font.

Címlapkép: Getty Images