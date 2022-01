Kulcsszint állította meg tegnap a forintot, ma újra nekifut

Erősödéssel kezdett kedd reggel a forint azt követően, hogy tegnap egy technikailag fontos szinten torpant meg a magyar deviza. Most ismét 358-nál jár az euró jegyzése, vagyis akár újra nekifuthat a további javulásnak a forint.

Kedd reggel 358 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A forintot hétfőn 357,5 körül állította meg a 200 napos mozgóátlag, ami technikailag erős támasz az árfolyamban, onnan majdnem 360-ig pattant vissza a jegyzés. A jelek szerint a kis korrekciót követően folytatódhat az év eleji jó hangulat a magyar deviza piacán, rövidtávon az MNB csütörtöki kamatdöntése és a péntek reggel érkező inflációs adat határozhatja meg a hangulatot. A dollárral szemben most 315,6-nál járunk, míg az angol font 429 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű gyengüléssel indították a napot, így még feltűnőbb a magyar deviza folytatódó felülteljesítése, ami már az év első hetére is jellemző volt. A feltörekvő piacon a török líra árfolyama is kezd nyugvópontra jutni, kedd reggel 0,2%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben. Ez persze lehet, hogy csak az idei első kamatdöntésig vagy a friss inflációs adatig tart majd, alapvetően nem sokat változtak a fundamentumok.

A dollár gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, az 1,134 feletti árfolyam 0,1 százalékkal magasabb a hétfő estinél. Pedig egyre több hír érkezik arról, hogy a Fed hamarosan valóban erőteljes szigorításba kezdhet, márciusban jöhet az első kamatemelés, aztán nyáron elkezdhetik zsugorítani a mérleget a megvett értékpapírok eladásával. Ez elvileg támogatná a dollárt, azonban a jelek szerint már mindenki beárazta a lépéseket, így a napról napra érkező hírek nem váltanak ki jelentős árfolyamhatást. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdte a napot a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images