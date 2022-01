Semmi sem tudja megállítani a forintot - Hol lehet az erősödés vége?

A magyar deviza szerda reggel 357 körül járt az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnaphoz képest. Az év első másfél hetében így is majdnem 3,5%-kal erősödött már a forint, vagyis nem lehet oka panaszra. Ennél is fontosabb, hogy kedden a 200 napos mozgóátlag alá tudott esni a jegyzés. Ha itt tudna maradni ma a forint vagy akár még kicsit tovább erősödne, azzal további tere nyílhatna meg az erősödésnek. Vagyis ma is izgulhatunk, holnap jön az MNB szokásos egyhetes betéti tendere az irányadó kamat meghatározásával, péntek reggel pedig a friss inflációs adat befolyásolhatja a magyar deviza sorsát. A dollárral szemben most 314 körül járunk, míg az angol font 428,25 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot az euróval szemben, egyelőre inkább gyengülnek, de még könnyen fordulhat a hangulat. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre 0,1 százalékos erősödésben van a dollárral szemben, de ott is változhat még a hangulat napközben.

Az euró-dollár árfolyamban továbbra sem látszik nagy mozgás, a jelenlegi 1,1366 körüli jegyzés egyelőre megegyezik a kedd estivel. Az utóbbi napokban sem láttunk jelentős kilengéseket, a jelek szerint mindenki kezdi beárazni a Fed közelgő kamatemelését márciusra. A japán jen és az angol font is stagnálással kezdte a napot a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images