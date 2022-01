Gyengülést hozott a hét utolsó napja a forintnak

Péntek reggel 357 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-kal volt magasabb a csütörtök esti jegyzésnél. Korán reggel 358 közelében is járt a jegyzés, amivel majdnem fél százalékos esésben volt a forint. Ráadásul minden különösebb hír nélkül történt mindez, bár általánosan negatív volt a piaci hangulat. Ugyanakkor az ukrajnai helyzet folyamatos kockázatot hordoz, hiszen szinte mindenki azzal számol, hogy Oroszország bármelyik pillanatban kirobbanthatja a konfliktust. Ez pedig a feltörekvő piaci hangulaton, a kockázatkerülésen keresztül a forintot is negatívan érintené. A dollárral szemben most 314,75-nél járunk, míg az angol font 427,75 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,4%-os eséssel kezdett a dollárral szemben.

A dollár ismét gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, a jelenlegi 1,1335 körüli jegyzés 0,3%-kal magasabb a csütörtök estinél. A japán jen is hasonló mértékben erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

Címlapkép: Getty Images