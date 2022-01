Erősödéssel kezdi a hetet a forint, de nem tud kitörni szűk sávjából

A javuló nemzetközi hangulatban erősödéssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben, azonban továbbra is az utóbbi hetekben látott 355-360-as sávban jár a jegyzés. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg az irányt, emellett az MNB keddi kamatdöntésére figyelnek a befektetők.

Hétfő reggel 358,25 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Ugyanakkor a múlt hét végi gyengélkedés után ezzel is csak az utóbbi hetekben látott 355-360-as sávban tartja magát a forint, onnan nem tud egyelőre kitörni semelyik irányba a jegyzés. A héten elsősorban a Monetáris Tanács keddi kamatdöntésére figyelhetnek a befektetők, emellett ugyanakkor fél szemmel az orosz-ukrán konfliktusra lesz érdemes koncentrálni, hiszen a háborús fenyegetés a piacokra is hatással lehet. A dollárral szemben most 316,2-nél járunk, míg az angol font 428,27 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is hasonló, 0,2%-os erősödést mutat az euróval szemben reggel. A feltörekvő piacon a török líra 0,4%-os erősödéssel kezdte a napot.

A dollár egyelőre 0,1%-os erősödést mutat hétfő reggel, most 1,1326-nál jár a jegyzés. Ha ez a tendencia tartós lesz, akkor az a feltörekvő devizák esetében is negatív hangulatot hozhat. A héten a Fed szerda esti kamatdöntése lehet fontos a piac szempontjából. A japán jen ma reggel 0,1%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images