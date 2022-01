360 fölé gyengült a forint a háborús veszély hírére, ma az MNB-re figyelünk

Hétfőn a romló nemzetközi hangulatban a forint is jelentősen gyengült, így újra 360 feletti euróárfolyammal kellett szembesülnünk. Ma elsősorban az MNB kamatdöntésére figyel a piac, de talán még annál is fontosabbak lehetnek az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos hírek.

Kedd reggel 361 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap napközben 362 felett is járt átmenetileg a jegyzés, amivel komoly gyengülést produkált a forint, hiszen egy napja még 358 körül járt a jegyzés. A gyengülés oka egyértelműen az elromló nemzetközi hangulat, a befektetők az ukrajnai helyzet miatt aggódnak egyre inkább, a hírek alapján reálisnak tűnik egy fegyveres konfliktus kirobbanása. A piac ma a háborús hírek mellett az MNB kamatdöntésére figyel, a várakozások szerint a jegybank ismét kamatot emel majd, első körben az alapkamaton változtatnak, majd a csütörtöki tenderen az irányadó egyhetes betéti ráta is hasonló mértékben nőhet. A dollárral szemben most 319 körül járunk, míg az angol font 430 forintba kerül.

A forint versenytársai is jelentősen gyengültek tegnap, sőt a lengyel zloty és a cseh korona ma reggel további 0,1 százalékos leértékelődéssel kezdi a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben.

Hétfőn a kockázatkerülés erősödésével a jelenleg biztonságos menekülőeszközként funkcionáló dollár is erősödött az euróval szemben. Ma reggel 1,1312 körül jár a jegyzés, ami további 0,1 százalékos dollárerősödést jelent, de tegnap 1,13 alatt is járt az árfolyam. A japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben reggelre, míg az angol font egyelőre minimális gyengülést mutat.

