Hatalmasat ugrik kedden a forint, enyhül a háborús veszély

Kedd reggel 356,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos forinterősödést jelent hétfő estéhez képest. A magyar deviza az utóbbi napokban érezhetően gyengült, hiszen a múlt héten még azt pedzegethettük, hogy lassan a 350-es szintet közelítheti a jegyzés, mostanra viszont ismét a 360-as lélektani határ került a fókuszba. Ennek oka elsősorban az, hogy megint felerősödtek az orosz-ukrán feszültséggel kapcsolatos feszültségek, ami egyre erősebb kockázatkerülést váltott ki a piacokon. Ebből pedig például a részvények mellett a forint is rosszul jött ki. Éppen ezért a következő időszakban is a háborús fenyegetéssel kapcsolatos hírek mozgathatják elsősorban az árfolyamot, az esetleges forinterősödéshez is az kellene, hogy enyhüljenek ezek a feszültségek. A dollárral szemben most 315,36-nál járunk, míg az angol font 426,8 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os, a cseh korona pedig 0,2%-os erősödéssel kezdte a napot, vagyis talán elindult némi hangulatjavulás a piacon. A feltörekvő devizák közül a török líra egyelőre stagnál, az orosz rubel pedig 0,3%-kal erősödik a dollárral szemben.

Szintén az esetleges globális hangulatjavulást jelentheti, hogy a dollár gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A mostani 1,1318 körüli szint 0,2%-kal magasabb a hétfő estinél. Közben a japán jen és az angol font is erősödik az amerikai devizával szemben.

