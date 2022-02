Nyugtat Varga Mihály az orosz-ukrán háború közepette

Vlagyimir Putyin támadást indított Ukrajna ellen, már Kijevet célozzák az orosz csapatok és ez jelentős bizonytalanságot szül a piacokon. A befektetők keresik a biztonságos menedékeket, így a devizapiacokon is jelentős mozgásokat látunk, a forint pedig látványosan gyengül. Ebben a helyzetben szólalt meg Varga Mihály pénzügyminiszter azt üzenve, hogy az ország pénzügyi stabilitásával nincs gond.

Az ukrajnai helyzetről tárgyalt a kormány Gazdasági Kabinetje - derül ki Varga Mihály Facebook-posztjából, amit csütörtök délután tett közzé. A pénzügyminiszter hangsúlyozza, hogy a kormány felkészült a világgazdasági kockázatokkal szemben, az ukrajnai helyzet ellenére is erős Magyarország pénzügyi stabilitása.

Varga Mihály azt is hangoztatja a piacok és befektetők megnyugtatása érdekében, hogy

Megnövelte a kormány a pénzügyi tartalékokat.

Javította az egyensúlyi mutatókat.

Megerősítette a befektetők és a hitelminősítők bizalmát.

Magyarország finanszírozása biztos alapokon áll.

Nem véletlen, hogy Varga Mihály (aki egyébként jelen volt a csütörtök reggeli Nemzetbiztonsági Operatív Törzs ülésén is) megszólalt csütörtökön ebben a témában, a forint euróval szembeni árfolyama a 370-es szint felett is járt a csütörtöki kereskedésben.

Legutóbb 2 hónapja járt ilyen gyenge szinteken a forint.

Érdekes, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter posztjában tartaléknövelést és egyensúlyi mutatójavítást emleget, viszont konkrét számokat nem tüntetett fel a posztjában. Az viszont tény, hogy a költségvetési hiány a két rendkívüli (2020 és 2021) év után érdemi csökkenésbe válthat, és az is tény, hogy az eredetileg 5,9%-os hiánycélt idén 4,9%-ra módosította a kormány, mert felismerte, hogy ambiciózusabb hiánylefaragásnak örülne a piac (a részleteket ugyanakkor nem ismerjük). Ezek most nagyon jól jönnek az ország befektetői megítélése szempontjából, a teljes képhez viszont hozzátartozik, hogy a magyar gazdaság több fronton is kitett az orosz-ukrán fejleményeknek (piaci hangulat oldalán a forint árfolyama, energiaimport, alapanyag-ellátás tekintetében is, valamint a nagy beruházási projekteken - VO és Paks II. - keresztül is). Nem véletlen tehát, hogy Varga Mihály piacnyugtató üzenetei most érkeztek.

