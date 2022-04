Valósággal lefagyott a forint a parlamenti választás előtt, miközben újra esett a rubel

Miközben a várttól lényegesen eltérő európai és amerikai fontos makroadatok érkeztek, minimálisan mozgott csak a legfontosabb devizapár (euró/dollár), így valósággal lefagyott a forint is a vasárnapi magyar parlamenti választások előtt. Közben viszont megszakadt az orosz rubel hetek óta tartó bámulatos sikerszériája az új negyedév első kereskedési napján, hiszen ma már újra esett, miután tisztázódott, hogy a gázszállítások rubelre váltási terve valójában csak egy technikai leváltás, és direktben nem befolyásolja az orosz devizapiacot.

A vártnál jóval magasabb eurózónás inflációs adatot tettek közzé márciusra délelőtt, de se erre, se a délutáni átfogó amerikai munkaerőpiaci adatokra, se a vártnál jóval gyengébb ISM-adatra nem nagyon mozgott az euró/dollár, a jegyzések 1,1050 körül ragadtak.

Ez a stabilitás bizonyára hatott a forint euróval szembeni árfolyamára is, igaz itt további szempont lehetett a befektetői kivárás a most vasárnapi parlamenti választások előtt. Közben persze ma is jöttek ki fontos magyar makroadatok, amelyek a magyar állam masszív kiköltekezését támasztották elő a választásokhoz közeledve, és Orbán Viktor magyar kormányfő is komolyabb válságra figyelmeztetett reggeli rádióinterjújában az energiaárak és a háború élelmiszerpiacokra gyakorolt hatásai miatt.

A forint mindezen információk mellett is lényegében a 368-as szint körül oldalazott az euróval szemben.

A forint a dollárral szemben picit gyengült, a jegyzések 333-ig visszaemelkedtek.

Az orosz rubel az elmúlt hetek bámulatos erősödése után (amelyet számos technikai hatás magyaráz, például az orosz exportúőrök devizabevételei 80%-ának kötelező rubelre váltása, a hónap végi adófizetési hatások, illetve a gázpiaci rubeles terv pszichológiai hatásai) ma, az új negyedév első kereskedési napján 3% feletti mértékben 86,5-ig esett a dollárral szemben. Amint rámutattunk: a nagy rubeles terv egy trükkös meghátrálás, ami nem jár direkt rubelpiaci plusz kereslettel sem, ez pedig elkezdhette visszafordítani az orosz fizetőeszközt az eddigi erősödési pályáról.

