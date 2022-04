Megint gyengül a forint, nem ereszti a 380-as szint

Gyengüléssel kezdte a hetet a forint, mely hétfő reggel ismét 380 közelében van az euróval szemben. Vagyis a múlt hét második felében látott erősödés nem tartott ki, továbbra sem tud szabadulni a lélektani határtól a magyar deviza. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat, ezen belül az orosz-ukrán háború friss hírei mozgatják a forintot.

Hétfő reggel 379,5 közelében volt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-kal volt magasabb a péntek esti szintnél. Vagyis a csütörtökön és pénteken látott erősödés nem tartott ki, akkor 382-től egészen 375 közelébe kapaszkodott vissza a forint. A múlt hét egyébként is a komoly kilengések jegyében telt, jelentős alulteljesítés jellemezte a forintot, mivel az orosz-ukrán háborús kockázatok mellé bejött egy újabb rizikófaktor: az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy elindítják a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, ez pedig azzal fenyeget, hogy még hosszú ideig nem jutunk hozzá az uniós forrásokhoz, végső soron pedig akár el is veszíthetjük az összeg egy részét. Ezt pedig a jelek szerint a befektetők nem fogadták jól, ami miatt egy hét alatt majdnem 3%-kal gyengült a forint úgy, hogy a legfontosabb régiós vetélytársak árfolyama csak minimálisan értékelődött le. A dollárral szemben most 348,6 körül járunk, míg az angol font 453 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális, 0,1%-os gyengüléssel kezdte a hétfői napot, vagyis egyelőre folytatódik a forint alulteljesítése. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással, az orosz rubel pedig 0,4%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

Az amerikai deviza a múlt héten visszakapaszkodott 1,10 alá az euróval szemben, ma reggel stagnálással nyitott, így 1,088 körül áll a jegyzés. A japán jen 0,85%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-ot veszített.

