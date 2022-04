Nem ereszti a 380-as szint a forintot

Az utóbbi napokban mágnesként vonzza a 380-as szint magához a forintot, ez folytatódik kedd reggel is, hiszen ismét gyengüléssel kezdett a magyar deviza és közelíti a lélektani szintet. Egyelőre a nemzetközi hangulat is inkább kedvezőtlen a forint szempontjából, hiszen a dollár kezd erősödni, de persze a háborús hírek függvényében bármikor változhat a helyzet.

Kedd reggel 379,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban már megfigyelhető volt, hogy a 380-as lélektani szinthez tapadt a forint a múlt heti gyengülés után, a jelek szerint ez folytatódik ma is. Továbbra is elsősorban a háborúval kapcsolatos hírek, illetve az uniós forrásokról szóló vita mozgatják a forint árfolyamát, ahogyan azt már hetek óta megszokhattuk. Amennyiben az ukrán frontról kedvez hír érkezne a konfliktus enyhüléséről, akkor ismét erősödhetne a forint, azonban egyelőre nem látszik erre komoly esély. A dollárral szemben most 349,34-nél járunk, míg az angol font 454,7 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással kezdték a napot az euróval szemben, vagyis folytatódik a magyar deviza alulteljesítése. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,2%-os erősödéssel indította a napot a dollárral szemben.

Az amerikai fizetőeszköz ismét próbálhat erősödni, most 1,0869 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a hétfő estinél. A következő napokban elsősorban az EKB csütörtöki kamatdöntésére figyelnek a befektetők, mely meghatározhatja az irányt a devizapiacon is. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,15%-ot veszített.

