Hullámvasútra küldte a dollár a forintot

Péntek reggel 377,76-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban elsősorban a dollár erősödése mozgatta a devizapiacot, ez gyengítette a forintot is. Az árfolyam benézett 380 fölé is, de nem sokáig. A dollár erősödése a globális kockázatkerülés fokozódását mutatta, ez ellen pedig a forint sem tudott érdemben tenni. Ma Európa-szerte első negyedéves GDP-adatok érkeznek majd, elsősorban azokra figyelhetnek a befektetők. A dollárral szemben most 358,2-nél járunk, míg az angol font 448,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,4%-os, a cseh korona pedig 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra minimális erősödésben, az orosz rubel pedig leheletnyi gyengülésben van a dollárral szemben.

Az amerikai deviza tegnap 1,05 alatt is járt már az euróval szemben, ez ötéves csúcsot jelentett. Péntek reggel egyelőre kis korrekció látszik a piacon, az 1,0542-es szint 0,4%-kal magasabb a tegnap estinél. Persze egy hét alatt még így is 2,7%-os dollárerősödést látunk. A japán jen 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font fél százalékos javulásban van.

Címlapkép: Getty Images