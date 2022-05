Megtorpant a dollár, a forint is visszakapaszkodott 380 alá

Portfolio 2022. május 10. 08:29

Továbbra is a dollárral ellentétes pályát jár be a forint az euróval szemben, tegnap az amerikai fizetőeszköz az 1,05-ös lélektani határt támadta, amivel párhuzamosan a forint kishíján 385-ig gyengült. Kedd reggelre aztán újabb fordulat látszik a piacon, a dollár nem tudta átvinni a fontos szintet, így a forinton is enyhült a nyomás.