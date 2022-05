Meglepően jól bírja a forint a nagy részvénypiaci csapkodást

Az amerikai S&P 500 részvényindex szerda este új mélypontra esett, azaz folytatódik a nagy csapkodások melletti esés az amerikai tőzsdéken, ez azonabn csak alig gyengítette szerda este a forintot az euróval szemben. A jegyzések 379-ről 380-ig emelkedtek, a dollár kurzusa pedig 360-ról 361 közelébe. Az elmúlt napok tendenciáit elnézve meglepően jól viseli a forint a globális kockázati étvágy komoly romlását, amiben szerepe lehet a megemelt magyar kamatszintnek, illetve a tegnap közzétett váratlanul magas magyar niflációs adat mellett tovább erősödő kamatemelési várakozásoknak is.

Emellett az a piaci reménykedés is segíthet a forintnak, hogy az uniós orosz olajembargó kapcsán a tárgyalások a jelek szerint arra haladnak, hogy az EU a REPowerEU nevezetű, az orosz energiahordozókról leválást is segítő csomag keretében plusz pénzt juttathat Magyarországnak, azaz lehet valamiféle megegyezés majd. Az állítólag 195 milliárd eurósra tervezett csomagot a jövő héten mutatja be az Európai Bizottság, a Financial Times ma megszellőztetett belőle részleteket, és ebből elvileg Magyarország is kaphat majd, ahogy arra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter utalt rá - több százmillió eurós méretben.