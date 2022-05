Erősödik a forint Virág Barnabás szavaira

Kedd reggel 388,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából a tegnap esti jegyzéshez képest. Jelentős erősödésről azonban korai lenne beszélni, az utóbbi egy hétben 2,3%-kal gyengült a magyar fizetőeszköz. Viszont legalább kicsit levegőhöz jutott a forint azt követően, hogy hétfő délután 392 közelében is járt a jegyzés, ráadásul komoly alulteljesítés jellemezte a régiós versenytársakhoz képest is. Ennek egyik oka Orbán Viktor miniszterelnök délutáni parlamenti beszéde lehetett, melyben a kormányfő további árszabályozó lépéseket és a jegybankkal összehangoltan az infláció letörését vetítette előre. Ezek a nem éppen piacbarát intézkedések pedig ellenérzést válthattak ki a befektetőkben, ami a forint gyengülésében csapódhatott le. A dollárral szemben most 372-nél járunk azt követően, hogy tegnap 375 felett volt a történelmi csúcs, míg az angol font jelenleg 459,6 forintba kerül.

A régiós versenytársak minimális erősödéssel kezdték a napot, de az utóbbi időszakban így is feltűnő a forint alulteljesítése, hiszen a már említett 2,3%-os gyengülés mellett a lengyel zloty és a cseh korona nagyjából egy százalékkal erősödött. A feltörekvő piacon a török líra 0,4%-os gyengüléssel, az orosz rubel pedig stagnálással kezdte a napot a dollárral szemben.

Elvileg segíthetne a forintnak a dollár piacán látható korrekció is, az igazán fájdalmas éppen az volt, hogy hétfőn ennek ellenére gyengült jelentősen a forint. Eddig ugyanis arról beszélhettünk, hogy a dollár erősödése tesz keresztbe a forintnak és akadályozza meg jelentősebb erősödését. Most viszont az euró-dollár a múlt héten látott 1,04 alatti szintről már 1,045 fölé kapaszkodott vissza, aminek elvileg segítenie kellene a magyar devizát is. A rossz hír, hogy a szakemberek többsége szerint most csak átmeneti megállót látunk az árfolyamban, a dollár trendszerű erősödése valószínűleg nem ért még véget. Kedd reggel 0,2%-os gyengülés látszik az amerikai deviza esetében, a japán jen egyelőre minimális elmozdulást mutat, míg az angol font 0,3%-kal erősödött.

Címlapkép: Getty Images