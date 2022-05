Gyorsan elillant a forint ereje is

Péntek reggel 383,86-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os erősödést jelent a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban hatalmas kilengések jellemezték a forintot, a hét elején még 390 felett is járt az euró jegyzése, majd onnan másfél nap alatt majdnem 380-ig szárnyalt a magyar deviza. Tegnap aztán délelőtt megint 387 körül volt az árfolyam csúcs, majd a kereskedés második felében jött az újabb fordulat. A héten minden nap volt legalább egy százalékos napon belüli elmozdulás valamelyik irányban, ami a forint esetében egyáltalán nem mondható szokványosnak. Várhatóan a következő időszakban is elsősorban a nemzetközi hírek, illetve a magyar monetáris politikával kapcsolatos várakozások mozgathatják a forint árfolyamát. A dollárral szemben most 362,5 körül járunk, míg az angol font 452,4 forintba került.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a hét utolsó munkanapját. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,1 százalékos visszaeséssel kezdte a napot.

A forint jelentős kilengései a dollár árfolyamának ingadozásával függtek össze a héten, a jelek szerint megtorpant az amerikai deviza erősödése, legalább egy kis korrekciót látunk. Most 1,0589 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami megegyezik a csütörtök estivel. Ahhoz képest, hogy néhány hete még 1,04 alatt is járt az árfolyam, érezhető a korrekció. A japán jen péntek reggel alig mozdult, míg az angol font 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images