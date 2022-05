Begyújtotta a rakétákat az euró, kapaszkodik a forint is

Portfolio 2022. május 23. 11:36

Erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval szemben, így továbbra is biztonságos távolságban van a 390-es szinttől, aminek áttörése a múlt héten fenyegetett. Ráadásul most a dollár gyengülése is besegíthet a magyar devizának, amennyiben tartós lesz ez a folyamat.