Nem hagyják békén a forintot, 395-nél az euró

A forint 390,5 körül járt péntek reggel az euróval szemben, ez 0,8%-os erősödést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A szokatlanul nagy kilengések az utóbbi időszakban egyértelműen jellemezték a forintot, csütörtökön a 390-396 közötti sávban ingadozott a jegyzés. Kicsit távolabbról nézve ugyanakkor továbbra is gyengének mondható a forint, hiszen az utóbbi egy hétben 1,7%-kal, egy hónap alatt pedig majdnem 3,5%-kal esett az euróval szemben. Így még nem jelenthető ki, hogy elhárult az új történelmi mélypont veszélye, vagyis a március elején látott 400-as szint elérése. Az utóbbi napokban két fő tényező okozta a magyar deviza gyengélkedését és alulteljesítését: a kormány által bejelentett különadók, illetve az MNB várható lassítása. Az újabb vállalati terhek egyértelműen piacellenesnek mondhatók, a jegybank pedig jövő kedden határoz majd az alapkamatról és Virág Barnabás alelnök már belengette, hogy az eddigi 100 bázispontos emelési tempót akár a felére is visszafoghatják. Éppen ezért korai lenne fellélegezni és arról beszélni, hogy megmenekült a forint történelmi mélypontjától, a jelentős kilengések bármikor okozhatnak ismét gyengülési hullámot. A dollárral szemben most 363,3 körül járunk, míg az angol font 458,9 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális erősödéssel kezdték a napot az euróval szemben, vagyis a hatalmas kilengések közepette most éppen felülteljesítő a forint. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel árfolyama is stagnál a dollárral szemben.

Kapóra jöhet a forintnak, hogy a dollár megint gyengülni kezdett az euróval szemben, vagyis legalább arról az oldalról nem nehezedik most nyomás a magyar devizára. Péntek reggel 1,0748 környékén járt az euró-dollár jegyzés, ami 0,2%-kal volt magasabb a tegnap estinél. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig szintén 0,2%-os javulással kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images