Megint kapaszkodik a forint, de bármikor rátörheti az ajtót a történelmi mélypont

Erősödéssel indítja a hetet a forint az euróval szemben, viszont továbbra sem távolodott el a 400-as történelmi csúcstól az árfolyam. Vagyis bármikor fordulhat úgy a hangulat, hogy a sosem látott mélypont fenyegesse a magyar devizát, főleg úgy, hogy holnap jön az MNB kamatdöntése, melyen már korábban beharangozták, hogy lassíthat az eddigi tempón a jegybank.

Hétfő reggel 393,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-kal volt alacsonyabb a péntek esti jegyzésnél, vagyis megint próbál visszakapaszkodni a forint. Van is honnan, hiszen egy hét alatt több mint három százalékot bukott a magyar deviza. Ez lökte a március elején látott történelmi mélypontja közelébe a forintot, innen egy komolyabb hangulatromlással bármikor 400-ig emelkedhet az árfolyam. Főleg úgy, hogy a forint már az utóbbi hetekben negatívan fogadta az MNB jelzéseit azzal kapcsolatban, hogy lassíthatnak az eddigi kamatemelési tempón. Legutóbb Virág Barnabás azt mondta, hogy az utóbbi hónapok 100 bázispontos alapkamat-emelését akár meg is felezhetik. A nagyobb kérdés az lesz, hogyan hat majd ez az irányadó kamat csütörtöki tenderére, hiszen a monetáris kondíciók szempontjából az a fontosabb. Ugyanakkor a befektetők oldaláról reális a veszély, hogy az egyhetes betéti kamat emelésén is lassít a jegybank. Vagyis a keddi kamatdöntés akár a szokásosnál is intenzívebb kilengéseket hozhat a piacon, ami a mostani euróárfolyam mellett akár a történelmi csúcsot is elhozhatja. A dollárral szemben most 366,2 körül járunk, míg az angol font 462,8 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,9 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 1,1%-os erősödéssel indítja a hetet.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a dollár szárnyalása komolyabb falba ütközött, már hetek óta nem tud tovább kapaszkodni az amerikai deviza. A hétfői napot 1,0757 körül kezdi a jegyzés, ami 0,2%-os euróerősödést jelent péntek estéhez képest. A japán jen közben alig rezdült, az angol font pedig 0,1 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images