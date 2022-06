Magára talált a forint is - Célba vette a 396-ot az euró

Szerda reggel 400,85 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. A magyar deviza története során először hétfőn gyengült a 400-as lélektani szint fölé, majd tegnap este is új történelmi mélypontot láttunk a forint szempontjából 403-nál. Várhatóan a következő időszakban is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja majd a magyar deviza árfolyamát, ráadásul ma a Fed mellett az EKB is ülésezik, az eurózóna jegybankja az utóbbi napok intenzív hozamemelkedése miatt hívta össze az ülést. Vagyis bőven lehetnek ma izgalmak a piacon, annyi biztos, hogy magyar idő szerint este nyolckor teszi közzé döntését a Fed, az EKB-ról egyelőre nem tudni, mikor zárulhat le a rendkívüli találkozó. A forint a dollárral szemben most 382 körül jár, míg az angol font 459,6 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, ezzel ma alulteljesítő, hiszen a cseh korona árfolyama kismértékben mozdult. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az orosz rubel pedig további 1,8 százalékos szárnyalásban van.

A befektetők ma elsősorban az euró-dollár árfolyamra figyelhetnek a két jegybank döntései mellett. Az euró már a reggeli hírekre erősödni kezdett, az 1,048 körüli jegyzés 0,6%-kal magasabb a kedd estinél. Közben a japán jen is 0,6%-kal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,3%-ot javított.

