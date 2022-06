400 alatt kezdi a hetet a forint, de még korai megmenekülésről beszélni

Erősödéssel kezd a forint hétfő reggel, de egyelőre korai lenne arról beszélni, hogy megmenekülhet a 400-as lélektani határtól a magyar deviza. Jelentősebb forinterősödéshez ugyanis ennél sokkal több kellene, most inkább a nemzetközi hangulat javulása hajtja a forintot is.

Hétfő reggel 399 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A múlt hét biztosan a magyar deviza történelmi mélypontjáról marad emlékezetes, először hétfőn törte át a 400-as lélektani határt az euró jegyzése, majd kedd este 403-ig gyengült a forint. Egyelőre az tekinthető a csúcsnak az árfolyamban, várhatóan a következő napokban is a 400-as lélektani határ jelölheti ki az irányt, vagyis ennek k9örnyékén ingadozhat a jegyzés. Komolyabb erő nem látszik a forintban, ahhoz további impulzusokra lenne szüksége, elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások sikeréről szóló hírek segíthetnének. A múlt héten láthattuk, hogy az MNB rendkívüli kamatemelése is csak ideig-óráig tudott segíteni a forinton, az árstopok fenntartásáról szóló hírek hamar visszalökték a magyar devizát. Rövidtávon átmenetileg könnyíthet a forint helyzetén a nemzetközi hangulat javulása, azonban ez is törékenynek tűnik, továbbra is a háborús hírek és a recessziós félelmek uralják a globális közbeszédet. A dollárral szemben most 379 körül járunk, míg az angol font 463,75 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel indítja a hetet. A feltörekvő piacon közben a török líra egyelőre alig mozdul a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,9%-kal gyengült reggelre.

Kicsit segít a forintnak, hogy a dollár szárnyalása megint megtorpant, de könnyen lehet, hogy csak rövid pihenőt tart az amerikai deviza. Az euró-dollár jegyzés most 1,053-nál jár, ez 0,3%-os dollárgyengülést jelent péntek estéhez képest. Ennek oka elsősorban a javuló nemzetközi hangulat, de ahogy említettük, ez is törékeny még, könnyen megint a félelmek kerülhetnek túlsúlyba. A japán jen hétfő reggel minimális elmozdulást mutat, míg az angol font 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images