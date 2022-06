Elkezdett lefelé kúszni a forint, 402 körül mozog az euró jegyzése

Hétfő reggel 401 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Napok óta a 400-as lélektani határ felett jár a forint, képtelen visszakapaszkodni. Így karnyújtásnyira van a két hete látott 403-as történelmi csúcs az euró árfolyamában, vagyis a hangulat romlásával bármikor veszélybe kerülhet megint a mélypont a forint szempontjából. A következő napokban elsősorban az MNB keddi kamatdöntése, illetve az azt követő jegybanki kommunikáció határozhatják meg az irányt. Az elemzők is megosztottak abban, hogy a kiszámíthatóság jegyében tartja-e magát a múlt havi 50 bázispontos alapkamat-emelési tempóhoz a jegybank vagy a negatív piaci reakciókat látva visszatér a korábbi 100 bázispontos lépésközhöz. Ráadásul érkezik a szokásos negyedéves inflációs- és GDP-prognózis is a jegybanktól. A dollárral szemben most 379,5 körül járunk, míg az angol font 466 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. Közben a feltö9rekvő piacon a török líra 1,3%-kal erősödött reggelre a dollárral szemben, az orosz rubel pedig majdnem 4,5%-os szárnyalásban van annak ellenére, hogy hajnalban hivatalosan is csődbe ment Oroszország.

Az utóbbi hónapokban a forint szempontjából is kulcsfontosságú volt az euró-dollár árfolyam alakulása, hiszen általában a dollár erősödésével párhuzamosan gyengült a magyar deviza. Vagyis a következő időszakban is érdemes lehet kiemelten figyelni a nagy jegybankok lépéseivel kapcsolatos várakozásokat és a piaci reakciókat. Hétfő reggel 1,056 közelében jár a jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent péntek estéhez képest. Közben a japán jen minimális erősödéssel kezdett, az angol font pedig stagnál.

