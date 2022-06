Az MNB döntésére vár a piac, 400-ig kapaszkodott vissza a forint

Kedd reggel 402 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Tegnap új történelmi mélypontra esett a forint, 404,77-nél volt az árfolyam csúcsa. Az utóbbi hetekben komoly alulteljesítés jellemezte a forintot, a régiós devizákkal szemben kifejezetten gyengén teljesített, sőt a teljes feltörekvő piacon az egyik leggyengébb láncszem volt. Ennek több oka van, a legfontosabb, hogy a kormány uniós forrásokkal kapcsolatos vitája egyre komolyabb nyomás alatt tartja a forintot. Ha sikerülne megállapodni az Európai Bizottsággal, akkor az hirtelen erősödést hozhatna a forint piacán, amíg azonban ez nem történik meg, addig nyomás alatt maradhat a magyar deviza. Ma a Monetáris Tanács kamatdöntő ülésére figyelnek elsősorban a befektetők, a jegybank kora délután teszi közzé döntését, majd az indoklást. Az elemzők most megosztottak abban, hogy a múlt havi 50 bázispontos ütemmel folytatódik-e a szigorítás, vagy visszatérnek a korábbi 100 bázispontos alapkamat-emelési tempóhoz. A Commerzbank elemzői szerint ez azt is jelenti, hogy egy 50 bázispontos kamatemelés ma már könnyen csalódást okozhatna a befektetőknek, így további forintgyengülést hozhatna. A dollárral szemben most 380,76-nál járunk, míg az angol font 466,8 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, az orosz rubel pedig egyelőre alig rezdül.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy elmozdulást, pár napja nem mozdul a jegyzés. Most 1,058 körül jár a jegyzés, egyelőre a nagy jegybankok, a Fed és az EKB következő kamatdöntéseire, illetve impulzusaira várnak a befektetők. A japán jen és az angol font is alig mozdult a dollárral szemben reggelre.

