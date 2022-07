Ott folytatja a forint, ahol a múlt héten abbahagyta, 402-nél az euró

A forint 400,3 körül járt hétfő reggel az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi hetekben a forint alulteljesítő volt a régióban, sőt a második negyedévben nem csak Kelet-Közép-Európa, de az egész világ egyik leggyengébb teljesítményét mutatta. És egyelőre nem is látszik az, mikor tud érezhetően erősödni a magyar fizetőeszköz, ehhez ugyanis elsőként az kellene, hogy a kormány megállapodjon az Európai Bizottsággal az uniós források folyósításáról. ha ez megtörténne, akkor kaphatna komolyabb lendületet a forint, egyelőre azonban nyomásként nehezedik a devizára az uniós források elvesztésének kockázata. Ráadásul néhány héten belül jön a Fitch hitelminősítői felülvizsgálata, az egyre romló gazdasági kilátások miatt reális veszély a stabil kilátás negatívra rontása vagy akár a leminősítés. Ez pedig tovább nehezítheti a forint dolgát, maradhat a lemaradás. A dollárral szemben most 383,8 körül járunk, míg az angol font 464,8 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel újabb 2,5%-os erősödést mutat.

A forinton fokozta a nyomást a dollár erősödése is az év eleje óta, a magyar deviza úgynevezett magas bétájú devizaként szorosan leköveti az amerikai fizetőeszköz mozgását ellentétes irányba, vagyis a dollár erősödése hagyományosan forintgyengülést jelent. Ez azt jelenti, hogy a jövőt illetően is fokozottan érdemes figyelni a dollár mozgását. Hétfő reggel 1,0422 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelent. A múlt héten megint érezhetően, mintegy másfél százalékkal erősödött az amerikai deviza, ha ez folytatódik, akkor a forint is kellemetlen napok elé nézhet. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdte a hetet.

