Majdnem húsz éve nem volt ilyen erős a dollár, és ezt a forint is megszenvedi

Közel húszéves csúcsra ugrott kedd délelőtt a dollár az euróval szemben, már az 1,03-as szintet támadja az amerikai deviza. Ez pedig a forintra is rossz hatással van, a magyar deviza az euróval és a dollárral szemben is új történelmi mélyponton járt.

Kedd délelőtt 1,03 közelébe esett az euró-dollár jegyzés, hasonlóra 2003 óta nem volt példa. A világ legfontosabb devizapárjában persze nem most kezdődött a süllyedés, egy év alatt 13 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz, ebből 9,4 százalékot az év eleje óta produkált.

A dollárt továbbra is elsősorban a két nagy jegybank, a Fed és az EKB politikája közti széttartás fűti, az amerikai jegybank márciusban elkezdte kamatemelési ciklusát a magas infláció miatt, míg az eurózónában egyelőre csak a fogadkozást halljuk, hogy hamarosan lépnek. Ráadásul egyelőre nem látszik az infláció csökkenése a világban, vagyis akár a korábban gondoltnál is agresszívebb szigorításra lehet szükség. Emellett a dollár mostanra elsőszámú biztos menedékként funkcionál a devizapiacon, vagyis az összes sorakozó kockázat a háborútól a recessziós veszélyig mind az amerikai devizát erősítik.

A dollár erősödése a forintnak is rossz hír, a magyar deviza új történelmi mélypontra esett az euróval és az amerikai fizetőeszközzel szemben is. Logikusan az euró gyengülése az euró-forint árfolyam süllyedését jelentené, azonban a forint úgynevezett magas bétájú devizaként szorosan leköveti a dollár mozgását ellentétes irányban. Az amerikai deviza erősödése alapvetően rossz hír a feltörekvő piacok számára, a forint pedig még ezen belül is szoros korrelációt mutat.

Címlapkép: Getty Images