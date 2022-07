Mitől lett a világ egyik leggyengébb láncszeme a forint? Mikor tud talpra állni? - Élőben jelentkezünk a Portfolio stúdiójából

A Portfolio stúdiójában 11:30-kor élőben elemezték az utóbbi napok-hetek legfontosabb témáját munkatársaink: mitől gyengült történelmi mélypontra a forint? Miért van az, hogy lassan az összes devizával szemben leértékelődik? Mi kellene ahhoz, hogy megforduljon ez a negatív tendencia? A kérdéseket Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, illetve Beke Károly és Hornyák József, a Makro rovat elemzői igyekeznek megválaszolni.

Kedden 409 felett is járt az euró árfolyama, ezzel új történelmi mélypontra esett a forint. De nem csak az euróval, hanem a dollárral és a svájci frankkal szemben is elmondható ugyanez. Sőt, hetek óta folyamatosan arról beszélhetünk, hogy mélypontról mélypontra bukdácsol a magyar deviza. Nemrég még a 400-as euróárfolyam is elképzelhetetlen volt, ma pedig néhányan már 430-as, 450-es előrejelzésekről beszélnek.

A rossz hír, hogy rövidtávon nem is látszik, mitől tudna tartósan és jelentősen erősödni a forint, hiszen azok a tényezők nem fognak hirtelen megszűnni, melyek most nyomás alatt tartják. Vagyis könnyen lehet, hogy az idei nyárra bele kell nyugodnunk a 400 feletti euróárfolyamba.

Az adást a Portfolio Facebook-oldalán és itt nézhetik meg:

Címlapkép: Getty Images