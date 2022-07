Nem indul biztatóan a forint hete, megint ugrik a dollár

Gyengüléssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a jelek szerint csak átmeneti volt a múlt hét végén látott megnyugvás. Az sem jó hír a forintnak, hogy a dollár megint erősödni kezdett, ha a hét megint a peritásról szól majd, akkor a magyar devizának is nehéz lesz erősödnie.

Hétfő reggel 407,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez fél százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából a péntek esti szinthez képest. Vagyis úgy tűnik, hogy a múlt hét második felében érkezett hírek csak átmeneti megnyugvást tudtak hozni a forint piacára, a befektetők továbbra is aggódnak az uniós források miatt, illetve a magyar gazdaság romló külső pozíciója miatt. Hiába nyilatkozik ugyanis optimistán a kormány a tárgyalásokról, az Európai Bizottság egyelőre nem ragált érdemben erre, a hírek szerint vannak még ellentétek a felek között. Az sem tesz jót a forinttal szembeni piaci hangulatnak, hogy az USA péntek este bejelentette, hogy felmondja az 1979-ben kötött adóügyi megállapodást Magyarországgal miután a kormány megvétózta a globális minimumadó bevezetését. Ennek direkt hatása nincs a forint piacára, de a befektetők szemében újabb ok lehet a forint shortolására. A dollárral szemben most 401,85-nél járunk miután a múlt héten 400 feletti történelmi csúcsra emelkedett a jegyzés, míg az angol font most 481,2 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os, a cseh korona pedig 0,15%-os gyengüléssel indította a hetet az euróval szemben, vagyis a régióban sem tűnik pozitívnak a hangulat, de megint a forint esik a legnagyobb mértékben. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, az orosz rubel viszont 1,3%-os ugrással nyitotta a hetet.

A dollár a múlt héten közel került a paritáshoz az euróval szemben, 1,01 alatt is járt a jegyzés, majd a hét második felében a fordulattal párhuzamosan tudott erősödni a forint is. Ebből a szempontból a magyar deviza számára rossz hír, hogy a hetet megint erősödéssel nyitja az amerikai fizetőeszköz, az 1,014-es árfolyam majdnem fél százalékos dollárerősödést jelent péntekhez képest. ha a következő napokban megint a paritás felé mozdul a devizapár, akkor a forintnak is nehéz lesz érdemi erősödést felmutatnia. A japán jen 0,7%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font fél százalékot veszített.

Címlapkép: Getty Images