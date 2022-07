Erősödik a forint péntek reggel az euróval és a dollárral szemben is.

Komoly erősödést látunk ma reggel a forint árfolyamában. Az euróval szembeni jegyzés 404 alatt van, napon belül 0,6%-os erősödést látunk. Nagy a csapkodás a héten a forint piacán, a héten már járt 415 környékén is, miután múlt héten történelmi mélypontra gyengült.

A dollárral szemben még nagyobb a mozgás: a jegyzés a héten ért történelmi mélypontra, ma viszont erősödést látunk, egy dollár most 402,3 forintba kerül.

A nemzetközi piacokon alapvetően korrekció látszik, az európai részvénypiacok is emelkednek, és a dollár is kis gyengülést mutat az euróval szemben. Ez az enyhülés teret nyithatott a forint erősödése mellett is, felértékelődtek az előző napok fejleményei (az MNB határozott kamatemelése, és a kormány törekvései a költségvetési egyensúlytalanságok megszüntetése felé).

Persze a forint továbbra is sérülékeny, a befektetők nemzetközi pesszimizmusa hamar elsodorhatja az árfolyamot. Ezzel kapcsolatban ma az amerikai kiskereskedelmi adatközlésre kell figyelni, a lassulással kapcsolatos aggodalmak ugyanis erőteljesen befolyásolják a befektetők hangulatát.

