Nagy lendületet vett a forint, 400 alatt az euró

Kedd reggel 399,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,5%-os erősödést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Hétfő délután rövid ideig már járt 400 alatt az árfolyam, azonban nem tudott ott megragadni, pedig két hete nem volt példa 400 alatti jegyzésre. Ha ma tovább javul a hangulat, akkor akár meg is történhet a nagy áttörés, egyelőre elsősorban a nemzetközi hangulattól függ a forint sorsa, komoly hazai hír nem jelenik meg, ami érdemben befolyásolhatná azt. Reggel egyelőre optimistának tűnik a befektetői hangulat, így akár lehet esély a lélektani határ áttörésére, bár a devizapiaci befektetők most elsősorban az EKB csütörtöki kamatdöntésére figyelnek. A dollárral szemben most 394,5 körül járunk, míg az angol font 472,3 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,35%-os erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona egyelőre alig mozdul az euróval szemben. A héten főleg utóbbi devizára lehet érdemes figyelni, mivel Prágában első kamatdöntő ülését tartja az új jegybanki vezetés, mely korábban kritizálta a kamatemeléseket. Így pedig akár egy komolyabb konfliktus is kialakulhat a cseh jegybank és a piac várakozásai között. A feltörekvő piacon a török líra 0,41%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,3 százalékos erősödést mutat.

Már hetek óta kiemelt figyelem övezi az euró-dollár árfolyamot is, mely a múlt héten a paritás alá esett, majd fordult a kocka és a dollár indult gyengülésnek. Most 1,0166 körül jár a jegyzés, ami további 0,2%-os emelkedést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-kal erősödött.

Címlapkép: Getty Images