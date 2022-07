Itt az újabb fordulat: megint erősödik a forint

Szerda reggel 397,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal, vagyis stagnálással kezdte a napot a magyar deviza. Tegnap a 400-as szint áttörése után egészen 397 alá száguldott a forint, azonban továbbra is nehéz megmondani, meddig tarthat ki a jó hangulat. A kormány igyekszik minden fronton arról kommunikálni, hogy küszöbön a megállapodás az uniós forrásokról, az Európai Bizottság azonban ezt hetek óta nem erősítette meg hivatalosan. Éppen emiatt egyelőre a piac is szkeptikus kicsit, nem árazza be teljesen a kedvező fejleményt. Sokat segített az utóbbi napokban a forint talpra állásában a dollár gyengülése is, az amerikai deviza a paritás múlt heti elérése után fordult élesen az euróval szemben. A befektetők most elsősorban az EKB holnapi és a Fed jövő heti kamatdöntésére figyelnek kiemelten. A dollárral szemben most 389,5 körül járunk, míg az angol font 467,3 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a szerdai napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,1%-kal, az orosz rubel pedig 0,8%-kal erősödött a dollárral szemben.

Szót ejtettünk már az euró-dollár árfolyamról, mely a múlt héten elérte a paritást, majd emelkedni kezdett. Most 1,025 körül jár a jegyzés, amit tegnap elsősorban az a sajtóhír fűtött, hogy csütörtökön akár 50 bázispontos kamatemelést is mérlegelhet az EKB. Eddig 25 bázispontos szigorítás volt beárazva, látható, mennyire érzékenyen reagál a piac akár egy-egy feltételezésre is.

Címlapkép: Getty Images