Ma is gyengül a forint

Minimális gyengüléssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, egy euróért most 403 forint 60 fillért kell adni, tehát továbbra is 400 fölött jár a jegyzés. A múlt heti erősödés után ezen a héten eddig gyengülést láttunk az euróval szemben, ma is 0,1%-os a gyengülés.

A dollárral szemben erősödést látunk, ugyanis a zöldhasú a Fed tegnapi döntése óta gyengülőben van. Egy dollárért ma 394 forint 70 fillért kell adni, 0,2%-kal kevesebbet, mint tegnap.

A dollár az euróval szemben látványosan gyengül, 0,3%-os a gyengülés (épp ennyit esett a dollárindex is, azaz a dollár főbb valutákkal - köztük az euróval - szemben mért értéke). 1,02 felett jár a jegyzés, amely két hete még paritás környékén volt.

A lengyel zloty eddig stagnál, a cseh korona - a forinthoz hasonlóan - minimálisan gyengül. Összességében a régiós devizák piacán eddig nincs nagy mozgás.

A mai nap egyik fontos eseménye az MNB egyhetes betéti kamatának emelése, amelyen a jegybank várhatóan 100 bázisponttal emel, felzárkóztatva az egyhetes eszköz kamatát az alapkamathoz (ezt már kedden beárazták a forintba a befektetők). Ezen kívül érkezik még a második negyedéves amerikai GDP-adat, és Németország is ismerteti az inflációs számokat, mindkét adatközlés erősen befolyásolhatja a nemzetközi hangulatot.

