Visszagyengült a forint a keddi fontos magyar inflációs adat előtt

A hétfő délelőtti forinterősödés estére elpárolgott, hiszen az euró jegyzései újra a 394,5 körüli szinten mozognak a bankközi piacon a kedd reggeli kulcsfontosságú magyar inflációs adat előtt.

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban a forint is erősödni tudott hétfő reggel: az euró jegyzései 394-ről 392-ig süllyedtek, majd kora délután, illetve este is volt egy forintgyengülési hullám, így a jegyzések 394,5-ig visszaemelkedtek, ahol egyébként múlt péntek este is zárt az árfolyam.

A forint így reggel csaknem tesztelte a tavasztól nyárig bekövetkezett forintesés 50%-os Fibonacci korrekciós szintjét, ami 391,3-nál húzódik, de előtte még elakadt a 392-es támasz szintnél az árfolyam.

Amint ma reggel közzétett elemzői felmérésünkben előrevetítettük: kedd reggel a KSH várhatóan jelentősen tovább emelkedő éves inflációs adatot tesz közzé, a konszenzusunk 13%-os év/év alapú drágulási ütemet mutat, ami őszi-téli hónapokra akár a 16-23%-os sávig is felmehet különböző forgatókönyvek mentén.

A forint a dollárral szemben is lényegében oldalazott ma 386 körül, igaz napközben bejárta a 384,387,5 közötti sávot.

