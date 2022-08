Erősödik a forint az inflációs adat után - Mégis mi folyik itt?

A júliusi inflációs adatok azt is jelzik, hogy továbbra is nagyon erős átárazódási folyamatok zajlanak a gazdaságban és az adatok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az MNB-nek határozottan tovább kell haladnia a monetáris szigorítás útján. Erre a piac is számít, hiszen a határidős kamatláb-megállapodások a következő 3 hónapra azt árazzák, hogy rövid bankközi kamatok 13% környékére fognak emelkedni, azaz az MNB a mostani 10,75%-os alapkamatot még érdemben fogja emelni.

Alapvetően ezzel függhet össze az adatok megjelenése után látott forintárfolyam-mozgás.