Betett a negatív kilátás: megállíthatatlanul esik a forint

Hétfő reggel 394 közelében járt a forint az euróval szemben, ez 0,45%-kal volt magasabb a péntek esti szintnél. A hétvége előtt a zárás után jelentette be az S&P, hogy stabilról negatívra rontja a magyar adósbesorolás kilátását, így ezt a lépést csak most tudta lereagálni a piac. A kilátás rontása egy esetleges későbbi leminősítés lehetőségére utal, a hitelminősítő szerint legalább egy a háromhoz az esélye annak, hogy két éven belül rontják a besorolásunkat. Emellett rossz hír a forint szempontjából az a hétvégén kiszivárgott bírósági irat, mely az uniós forrásokról való megállapodás esélyeit rontja, hiszen a bírósági rendszerbe való beavatkozás kockázatát veti fel. Vagyis könnyen lehet, hogy itt ki is fullad a forint múlt héten látott erősödése és ismét megindul lefelé a lejtőn a magyar deviza. A dollárral szemben most 384,85 körül járunk, míg az angol font 465,6 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os, a cseh korona pedig 0,1%-os gyengüléssel kezdi a hetet, vagyis a nemzetközi hangulat is elromlani látszik az utóbbi időszak támogató kockázatvállalása után. A feltörekvő piacon a török líra 0,1%-os gyengülést mutat a dollárral szemben, míg az orosz rubel 1,5%-ot ugrott, bár utóbbi esetében nehéz piaci árfolyamról beszélni a komoly tőkekorlátozások miatt.

A hangulat romlása azon is látszik, hogy a dollár 0,2%-os erősödéssel kezdi a hétfői napot, így 1,0234 körül jár az euróval szemben. A japán jen 0,2%-kal erősödött még a dollárral szemben is, az angol font viszont hasonló erősödést mutat.

Címlapkép: Getty Images