Megtorpant a forint zuhanása, de így sem néz ki szépen

Kedd reggel 399,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Mindezt úgy, hogy hétfőn majdnem 2 százalékkal gyengült a forint, a 390 körüli szintről újra 400-ig emelkedett vissza az euró jegyzése. Ennek oka egyrészt az S&P péntek esti kilátásrontása volt, másrészt a hétvégén a magyar bírósági rendszerrel kapcsolatban jelentek meg olyan hírek, melyek alapján nehezebb lehet megállapodni az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A hírek szerint ugyanis politikai alapon oszthattak ki felsővezetői pozíciót, ezt pedig Brüsszel általában nem szokta szeretni. Emellett a tartósan magas világpiaci gázár is negatív tényező a forint szempontjából, hiszen a külkereskedelem és a fizetési mérleg egyenlegét rontja. Már napok óta stabilan 200 euró felett jár a nyersanyag ára a világpiacon, ilyen jegyzés mellett pedig gyengébb forintárfolyam indokolt. A dollárral szemben most 393,43-nál járunk, míg az angol font 474 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a cseh korona 0,2%-kal gyengült az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,6%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Tegnap a nemzetközi hangulat is kedvezőtlenül alakult, hiszen a dollár ismét erősödni kezdett az euróval szemben, nagy lendülettel elindult ismét a paritás felé a jegyzés. Most 1,0162 körül jár az euró-dollár árfolyam, ami megegyezik a hétfő estivel. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdtek a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images