Ütik a forintot az MNB döntése után

Csütörtök reggel 403,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. A tegnapi 408 körüli mélyponthoz képest viszont számottevő az erősödés, hétfőn és kedden, illetve a szerdai nap első felében intenzív forintgyengülést láttunk. Egyelőre nehéz megmondani, hogy ez tartós fordulat, vagy csak a gyengülés korrekciója, erre is választ kaphatunk ma. A befektetők kiemelten figyelnek az MNB mai egyhetes betéti tenderére, hiszen a forint hét elején látott gyengülésére akár az irányadó kamat emelésével is reagálhat a jegybank. Vagyis ma is mozgalmas nap elé nézhetünk, akár a 400-as lélektani határ környékére is visszakapaszkodhat a forint, de arra is van esély, hogy újra a gyengülés felé fordulunk. A dollárral szemben most 397,3 körül járunk, míg az angol font 477,8 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty tegnap a vártnál gyengébb GDP-adat megjelenése után gyengült komolyabban, a cseh korona viszont jól tartotta magát. Csütörtök reggel egyelőre komolyabb elmozdulás nem látszik a régiós devizák piacán. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,3%-ot veszített.

A dollár ma reggelre megint erősödésbe kapcsolt, az 1,0165 körüli jegyzés 0,2 százalékkal alacsonyabb a szerdainál az euróval szemben. A japán jen közben 0,1 százalékkal, az angol font pedig 0,2 százalékkal gyengült a dollár ellenében.

Címlapkép: Getty Images