Megint próbál talpra állni a forint - Sikerülhet neki?

Szerda reggel 414 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza esetében is lassan a július elején látott 416,85-ös történelmi mélypontot kell szem előtt tartani, mostanra annak elérése sem zárható ki. Az utóbbi másfél hétben a tartósan magas világpiaci gázárak, illetve a dollár erősödése csak fokozták a nyomást a forinton, miközben egyre több befektető szerint kétséges az uniós forrásokról szóló tárgyalások kimenetele. Vagyis mostanra teljesen reális lett a történelmi mélypont elérése a forint szempontjából, sőt a külső körülményeket nézve még jól is tartja magát a magyar deviza. Júliusban ugyanis hasonlóan erős dollár és a mostaninál lényegesen alacsonyabb gázár mellett láttunk csúcsot az euró-forint árfolyamban. A következő időszak sem sok pozitívumot tartogathat a forint szempontjából, hiszen egyelőre nem látszik, hogy fordulna a dollár, ráadásul péntek délután beszél majd Jerome Powell, a Fed-elnök szavai pedig tovább fűthetik akár a rallyt. A forint most 416,4 körül jár az amerikai devizával szemben, míg az angol font 491,6 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült, az orosz rubel pedig minimális erősödést mutat.

Szóba hoztuk már a dollár erősödését, az amerikai deviza hétfőn törte át a paritást az euróval szemben, ráadásul a jelek szerint most alatta is tud maradni. Tegnap délután ugyan a vártnál sokkal gyengébb amerikai bmi-adatra volt egy kis korrekció, de nem tartott sokáig. Most 0,994 körül jár az euró-dollár árfolyam, ez további 0,25%-os dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A befektetők most elsősorban Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszédére figyelnek, a jegybankár a várakozások szerint további kamatemeléseket vetít előre, ez pedig támogathatja a dollár erősödését, vagyis akár tovább szárnyalhat az amerikai deviza. A japán jen szerda reggelre minimális elmozdulást mutat a dollárral szemben, az angol font pedig 0,3%-kal gyengült.

Címlapkép: Getty Images